Путин по телефону обсудил с саудовским принцем Украину и Йемен

Также представители двух стран в ходе беседы высказали намерения о двустороннем сотрудничестве, в том числе в торгово-экономической сфере.

«Дана положительная оценка совместной работе в формате «ОПЕК+», направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка», — цитирует сообщение Газета.ru.

Владимир Путин также поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан.

