Путин по телефону обсудил с саудовским принцем Украину и Йемен

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене, а также и договорились о продолжении контактов на различных уровнях. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

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Также представители двух стран в ходе беседы высказали намерения о двустороннем сотрудничестве, в том числе в торгово-экономической сфере.

«Дана положительная оценка совместной работе в формате «ОПЕК+», направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка», — цитирует сообщение Газета.ru.

Владимир Путин также поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан.

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