СМИ: США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене

США и Великобритания начали военную операцию против инфраструктуры хуситов в Йемене, сообщает Al Arabiya со ссылкой на собеседников.

В США заявили о запуске двух ракет в направлении их корабля с территории Йемена

По столице Йемена Сане нанесли четыре авиаудара. Также под обстрелом находится город Ходейда на западе республики.

Ранее хуситы объявили мобилизацию в подконтрольных районах Йемена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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