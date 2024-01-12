СМИ: США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене
12 января 202403:01
США и Великобритания начали военную операцию против инфраструктуры хуситов в Йемене, сообщает Al Arabiya со ссылкой на собеседников.
По столице Йемена Сане нанесли четыре авиаудара. Также под обстрелом находится город Ходейда на западе республики.
Ранее хуситы объявили мобилизацию в подконтрольных районах Йемена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru