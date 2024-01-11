Хуситы объявили мобилизацию в подконтрольных районах Йемена

По его словам, мобилизационные мероприятия начались в большинстве подконтрольных провинций. Аль-Хуси утверждает, что число призывников уже достигло нескольких тысяч. Точной цифры он не привел.

Лидеры хуситов неоднократно заявляли о готовности принять участие в боях в секторе Газа на стороне палестинцев. Глава движения просил Саудовскую Аравию предоставить сухопутный коридор для прохода подразделений.

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак сообщила, что из-за атак хуситов объем перевозок по Суэцкому каналу упал на 28%, отмечает «Радиоточка НСН».

