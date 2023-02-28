Американский генерал призвал Украину получить контроль над Крымом раньше Донбасса

Войска ВСУ должны начать контролировать Крым раньше, чем овладеют Донбассом. Об этом заявил экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, сообщил портал Euractiv.

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По его словам, Украина не сможет чувствовать себя в безопасности и восстановить собственную экономику, пока у России есть возможность использовать самолеты, ракеты, БПЛА и Черноморский флот. Военный отметил, что Черноморский флот препятствует украинским войскам в пользовании портами в Одессе и Мариуполе.

Ходжес полагает, что военная кампания Киева по освобождению Крыма может увенчаться успехом. Для этого, считает генерал, Запад должен продолжать передачу Киеву оружия, главным образом ракет большой дальности. Также необходимо изолировать Крым — нанести удары по Керченскому и сухопутному мосту дальнобойными ракетами с воздуха и крупными бронетанковыми силами с земли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к атаке Крымского полуострова. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАКрым
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