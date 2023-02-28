Американский генерал призвал Украину получить контроль над Крымом раньше Донбасса
Войска ВСУ должны начать контролировать Крым раньше, чем овладеют Донбассом. Об этом заявил экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, сообщил портал Euractiv.
По его словам, Украина не сможет чувствовать себя в безопасности и восстановить собственную экономику, пока у России есть возможность использовать самолеты, ракеты, БПЛА и Черноморский флот. Военный отметил, что Черноморский флот препятствует украинским войскам в пользовании портами в Одессе и Мариуполе.
Ходжес полагает, что военная кампания Киева по освобождению Крыма может увенчаться успехом. Для этого, считает генерал, Запад должен продолжать передачу Киеву оружия, главным образом ракет большой дальности. Также необходимо изолировать Крым — нанести удары по Керченскому и сухопутному мосту дальнобойными ракетами с воздуха и крупными бронетанковыми силами с земли.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к атаке Крымского полуострова. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- Американский генерал призвал Украину получить контроль над Крымом раньше Донбасса
- Экс-врач Белого дома назвал здоровье Байдена угрозой для США
- Премьер Мали заявил, что Москва не ведет двойную игру
- Украинский командир заявил о сложной ситуации для ВСУ в Артемовске
- Хакеры RaHDit опубликовали кадровые документы полка «Азов»
- Марочко: Киев стягивает к Артемовску боевиков, подготовленных НАТО
- Марочко: Украинских мобилизованных без спецподготовки свозят в Купянск
- В Госдуме предложили ввести льготы на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами
- Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии
- В Минобороны обвинили США в подготовке провокации с психотропами на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru