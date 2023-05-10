Американский генерал назвал победу Украины в конфликте с Россией главным страхом НАТО

Главным страхом НАТО является военный успех Украины на поле боя. Об этом заявил отставной генерал ВВС США, экс-главком Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Филип Бридлав в беседе с телеканалом ABC Action News.

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По словам генерала, на Западе боятся победы Киева в противостоянии с Москвой, поскольку РФ никогда не допустит своего поражения, пишет «Свободная пресса».

«Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе», — подчеркнул Бридлав.

Бывший главнокомандующий указал, что используемая Россией риторика сдерживания имеет «бешеный» эффект: это объясняет ограниченную помощь Украине. По словам Бридлава, западные страны передают Киеву достаточно средств, чтобы не проиграть на поле боя, отмечает Ura.ru.

«Но я считаю очевидным, хоть об этом и не говорят публично, что мы не даем Украине того, что ей нужно для победы», — добавил генерал.

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ФОТО: РИА Новости
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