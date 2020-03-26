Американский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons объявила о смерти американского актера Марка Блума от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что Блум скончался на этой неделе от осложнений коронавирусной инфекции. Артисту было 69 лет.

Блум известен зрителю своими ролями в серии фильмов «Крокодил Данди», сериале HBO «Преемственность» и других проектах. Из недавних работ актера роль Мистера Муни в популярном сериале Netflix «You» («Ты»).

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ФОТО: pixabay.com
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