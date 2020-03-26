Американский актер Марк Блум скончался от коронавируса
Нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons объявила о смерти американского актера Марка Блума от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что Блум скончался на этой неделе от осложнений коронавирусной инфекции. Артисту было 69 лет.
Блум известен зрителю своими ролями в серии фильмов «Крокодил Данди», сериале HBO «Преемственность» и других проектах. Из недавних работ актера роль Мистера Муни в популярном сериале Netflix «You» («Ты»).
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