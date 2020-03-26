Американский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Отмечается, что Блум скончался на этой неделе от осложнений коронавирусной инфекции. Артисту было 69 лет.

Блум известен зрителю своими ролями в серии фильмов «Крокодил Данди», сериале HBO «Преемственность» и других проектах. Из недавних работ актера роль Мистера Муни в популярном сериале Netflix «You» («Ты»).

Ранее 47-летний британский актер Идрис Эльба объявил, что он получил положительный результат на Covid-19.

