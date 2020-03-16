У актера Идриса Эльбы обнаружен коронавирус
47-летний британский актер Идрис Эльба объявил, что он получил положительный результат на Covid-19. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Эльба сказал, что он прошел тестирование после того, как узнал, что контактировал с человеком, у которого впоследствии был обнаружен вирус. «Это серьезно. Сейчас самое время подумать о социальном дистанцировании и гигиене рук», - сказал актер.
Эльба заявил, что «чувствует себя хорошо». Он также отметил, что самоизолировался с тех пор, как узнал, что подвергся воздействию вируса. «Оставайтесь дома, люди и будьте прагматичны. Я буду держать вас в курсе того, как у меня дела. Никакой паники», - подытожил он.
This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020
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