У актера Идриса Эльбы обнаружен коронавирус

47-летний британский актер Идрис Эльба объявил, что он получил положительный результат на Covid-19. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Эльба сказал, что он прошел тестирование после того, как узнал, что контактировал с человеком, у которого впоследствии был обнаружен вирус. «Это серьезно. Сейчас самое время подумать о социальном дистанцировании и гигиене рук», - сказал актер.

Эльба заявил, что «чувствует себя хорошо». Он также отметил, что самоизолировался с тех пор, как узнал, что подвергся воздействию вируса. «Оставайтесь дома, люди и будьте прагматичны. Я буду держать вас в курсе того, как у меня дела. Никакой паники», - подытожил он.