Американские власти учитывают риск эскалации из-за Украины, но будут поддерживать Киев

Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку Украине с учетом риска эскалации конфликта вокруг нее, сообщает ТАСС со ссылкой на высказывание помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

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По его словам, Вашингтон стремился «избежать прямого конфликта между ядерными державами». Спустя семь месяцев с начала российской специальной военной операции на Украине США по-прежнему придерживаются этих целей.

«В то же время легко вспомнить, каким острым был риск эскалации в течение конфликта. Каким он был в первые несколько недель и каким реальным остается», — отметил Салливан.

Тем временем, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые ударили по Белгородской области РФ ракетами AGM-88 HARM, поставленными США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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