Американские власти учитывают риск эскалации из-за Украины, но будут поддерживать Киев
Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку Украине с учетом риска эскалации конфликта вокруг нее, сообщает ТАСС со ссылкой на высказывание помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
По его словам, Вашингтон стремился «избежать прямого конфликта между ядерными державами». Спустя семь месяцев с начала российской специальной военной операции на Украине США по-прежнему придерживаются этих целей.
«В то же время легко вспомнить, каким острым был риск эскалации в течение конфликта. Каким он был в первые несколько недель и каким реальным остается», — отметил Салливан.
Тем временем, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые ударили по Белгородской области РФ ракетами AGM-88 HARM, поставленными США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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