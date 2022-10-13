Американские власти учитывают риск эскалации из-за Украины, но будут поддерживать Киев

По его словам, Вашингтон стремился «избежать прямого конфликта между ядерными державами». Спустя семь месяцев с начала российской специальной военной операции на Украине США по-прежнему придерживаются этих целей.

«В то же время легко вспомнить, каким острым был риск эскалации в течение конфликта. Каким он был в первые несколько недель и каким реальным остается», — отметил Салливан.

Тем временем, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые ударили по Белгородской области РФ ракетами AGM-88 HARM, поставленными США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

