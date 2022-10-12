Медведев предупредил об ответе на использование ракет США против России

Российский политик обратил внимание на высказывания экс-директор ЦРУ и министр обороны Леона Панетты, который призвал Вашингтон быть готовым использовать против России все военные средства, включая самолёты и крылатые ракеты, чтобы гарантировать, что Москва не сможет угрожать Украине.

Комментируя эти слова, Медведев назвал Панетту «старым дурнем», который «несёт пургу».

«Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несёт тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года...», - написал зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса, являются прямым подтверждением, что блок участвует в войне против России, сообщает RT.

