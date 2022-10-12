Медведев предупредил об ответе на использование ракет США против России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что в США должны помнить о целях, внесённых в программу российских сил ядерного сдерживания.
Российский политик обратил внимание на высказывания экс-директор ЦРУ и министр обороны Леона Панетты, который призвал Вашингтон быть готовым использовать против России все военные средства, включая самолёты и крылатые ракеты, чтобы гарантировать, что Москва не сможет угрожать Украине.
Комментируя эти слова, Медведев назвал Панетту «старым дурнем», который «несёт пургу».
«Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несёт тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года...», - написал зампред Совбеза.
Ранее Медведев заявил, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса, являются прямым подтверждением, что блок участвует в войне против России, сообщает RT.
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