Telegram: ВСУ впервые ударили по Белгородской области ракетами США
Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые ударили по Белгородской области РФ ракетами AGM-88 HARM, поставленными США. Такое сообщение появилось в телеграм-канале «Военный осведомитель».
Канал ссылается на фотографии в соцсетях от местных жителей. Как пишут авторы канала, на снимках можно увидеть маркировку BSU-59/B на ракетах, что характерно для AGM-88 HARM.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.
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