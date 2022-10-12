Telegram: ВСУ впервые ударили по Белгородской области ракетами США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые ударили по Белгородской области РФ ракетами AGM-88 HARM, поставленными США. Такое сообщение появилось в телеграм-канале «Военный осведомитель».

Канал ссылается на фотографии в соцсетях от местных жителей. Как пишут авторы канала, на снимках можно увидеть маркировку BSU-59/B на ракетах, что характерно для AGM-88 HARM.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаВСУ
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