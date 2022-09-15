Американские сенаторы представили законопроект по внесению России в список спонсоров терроризма

Они сообщили, что знают о противоположной позиции главы государства Джо Байдена. «Со всем уважением, я с этим не согласен», — заявил Блюменталь. Он считает, что Москва «заслужила право» быть включенной «в клуб изгоев, в который входят Иран, Северная Корея, Куба и Сирия».

Напомним, администрация Соединенных Штатов работает с Конгрессом над ужесточением санкций в отношении Москвы. Планируется принять меры, схожие с внесением Москвы в американский список стран — спонсоров терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

