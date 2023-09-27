Американские сенаторы предложили выделить на помощь Украине $6 млрд вместо $24 млрд

Сенат Соединенных Штатов предложил сократить объем средств на помощь Киеву до $6 млрд вместо запрошенных американской администрацией $24 млрд, сообщает New York Times.

В Конгрессе США призвали положить конец конфликту на Украине

Предполагается, что финансирование правительства США продлят до 17 ноября. Еще $6 млрд предлагается выделить на ликвидацию последствий стихийных бедствий в стране. Белый дом запрашивал $16 млрд.

Ранее президент США Джо Байден объявил украинскому коллеге Джо Байдену о передаче небольшой партии ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКонгресс США

Горячие новости

Все новости

партнеры