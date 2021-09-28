Американская гиперзвуковая ракета прошла успешные испытания

Гиперзвуковая ракета производства США на испытаниях достигла скорости, которая в пять раз превосходит скорость звука, сообщает «Известия» со ссылкой на заявление Пентагона.

США заявили о неудачном испытании гиперзвукового оружия

Ракета с двигателем Northrop Grummann принадлежит корпорации Raytheon. Работу двигателя обеспечивает смесь углеводородного топлива и воздуха.

Испытания признаны успешными. В их рамках выполнили интеграцию ракеты, отработку запуска и безопасную отстыковку от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет.

Ракета показала скорость в пять махов, что составляет около 6,2 тыс. км/ч в насыщенной кислородом атмосфере.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Вашингтон недоволен темпами развития программ гиперзвукового оружия на фоне значительного отставания от России и Китая.

А, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут вызвать дестабилизацию обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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