Американская гиперзвуковая ракета прошла успешные испытания
Гиперзвуковая ракета производства США на испытаниях достигла скорости, которая в пять раз превосходит скорость звука, сообщает «Известия» со ссылкой на заявление Пентагона.
Ракета с двигателем Northrop Grummann принадлежит корпорации Raytheon. Работу двигателя обеспечивает смесь углеводородного топлива и воздуха.
Испытания признаны успешными. В их рамках выполнили интеграцию ракеты, отработку запуска и безопасную отстыковку от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет.
Ракета показала скорость в пять махов, что составляет около 6,2 тыс. км/ч в насыщенной кислородом атмосфере.
Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Вашингтон недоволен темпами развития программ гиперзвукового оружия на фоне значительного отставания от России и Китая.
А, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут вызвать дестабилизацию обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 236 / сут.
Умерли
205 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 513 / сут.
- Эксперт: Украину ждет тяжелая зима и финансовый кризис
- Американская гиперзвуковая ракета прошла успешные испытания
- В Самарской области при пожаре в доме погибли три ребенка
- Жителя Петербурга ждет суд за угон более 20 машин
- Украина намерена ответить Венгрии на подписание газового контракта с Россией
- Пушков прокомментировал угрозы Украины в адрес Венгрии из-за «Газпрома»
- В Киеве заявили о готовности к встрече Путина и Зеленского
- Американцу грозит до 20 лет тюрьмы за помощь КНДР в операциях с криптовалютами
- В Австрии собрали 269 тысяч подписей против обязательной вакцинации
- В окончательный состав сборной России по футболу вошел Глушаков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru