Американская гиперзвуковая ракета прошла успешные испытания

Ракета с двигателем Northrop Grummann принадлежит корпорации Raytheon. Работу двигателя обеспечивает смесь углеводородного топлива и воздуха.

Испытания признаны успешными. В их рамках выполнили интеграцию ракеты, отработку запуска и безопасную отстыковку от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет.

Ракета показала скорость в пять махов, что составляет около 6,2 тыс. км/ч в насыщенной кислородом атмосфере.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Вашингтон недоволен темпами развития программ гиперзвукового оружия на фоне значительного отставания от России и Китая.

А, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут вызвать дестабилизацию обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд.

