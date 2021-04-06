США заявили о неудачном испытании гиперзвукового оружия
Военно-воздушные силы США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, сообщает РИА Новости.
В заявлении американских ВВС говорится, что во время первого летного испытания 5 апреля возникли технические проблемы, из-за которых не запустилась ракета-носитель.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что скорость полёта гиперзвукового блока российского ракетного комплекса «Авангард» составляет до 28 Махов, что примерно равно 7,5 километра в секунду, сообщает RT. По словам президента РФ Владимира Путина, он абсолютно неуязвим для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
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