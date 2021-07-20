В Пентагоне прокомментировали испытания ракеты «Церкон»

«США, в отличие от этого, развивают гиперзвуковое оружие, которое не может применяться в ядерном оснащении», — сказал Кирби.

Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал Горшком» успешно выполнил стрельбу сверхзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты «Циркон».

