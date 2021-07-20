В Пентагоне прокомментировали испытания ракеты «Церкон»
Новые российские гиперзвуковые ракеты могут вызвать дестабилизацию обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Пентагона Джона Кирби, который прокомментировал испытания в России гиперзвуковой ракеты «Циркон».
«США, в отличие от этого, развивают гиперзвуковое оружие, которое не может применяться в ядерном оснащении», — сказал Кирби.
Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал Горшком» успешно выполнил стрельбу сверхзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты «Циркон».
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