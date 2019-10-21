«Турция слабее курдов». Востоковед о перспективах войны между Турцией и Сирией

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров отнесся к таким заявлениям со стороны Турции со скепсисом. В беседе с НСН он заявил, что турецкая армия самостоятельно не в силах справиться ни с одним противником.

«Эта хваленая турецкая армия ни один город не захватила. Смешно! Сирийская армия, если взять отдельно армию без нашей поддержки, слабее курдских формирований. Если они объединятся, можно представить, что там будет. Нет никакой хваленой турецкой армии. Сейчас Эрдоган понимает, поэтому пытается использовать Вашингтон и Москву, чтобы отжать курдов от границы и захватить хотя бы что-то. Вот и все. Ну, пусть объявляют войну! Какие проблемы? Они уже несколько раз заявляли», - заявил он.

Кроме того, Багдасаров выразил мнение, что России пора воздержаться от активной помощи сторонам конфликта или определиться со своей позицией в этом вопросе.

«России надо определить, что мы в Сирии вообще делаем. Пока я такого не вижу. Мы хотим и с Турцией дружить, и с Сирией дружить. Так не получится. На двух стульях усидеть очень трудно. А бортовать больше сирийскую территорию не надо. Вообще у нас есть там советники. Мы поставляем оружие Сирии. Наверное, будем в этом участвовать. Но в этом необходимости нет. Закройте небо над северо-востоком Сирии, всё, больше ничего не надо. Без авиации турецкая армия вообще там ничего не сделает. Вот и вся война. Какая там армия? Если бы не авиация, курды вообще бы разгромили всю эту группировку блатных и голодных, в том числе, оппозиционеров-террористов. Нам надо двадцать раз подумать, с кем мы общаемся», - сообщил эксперт.

Такая тактика Турции и, в частности, ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана является, по словам собеседника НСН очередной манипуляцией.

«Он умеет это делать. Он сейчас приедет в Москву, будет говорить: “Я у вас все куплю! Хоть кастрюлю по цене суперракеты, только надавите на Дамаск, чтобы они вообще не вмешивались”. Мы же проходили. Это так примитивно все. Он умело это использует, надо учиться у него», - заключил Багдасаров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал о намерении провести операцию «Источник мира» в Сирии и вывести войска после завершения военных действий. Тогда Семен Багдасаров заявил в беседе с НСН, что верить Эрдогану не нужно, его задача – захватить и подчинить себе Сирию.