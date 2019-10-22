В США заявили о готовности к войне с Турцией
США готовы к военным действиям против Турции, но предпочитают "мир войне". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что военные действия будут начаты, если наступит такая необходимость.
Военная операция Турции на севере Сирии началась 9 октября. США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии 17 октября. Анкара обязалась приостановить огонь, чтобы дать возможность курдским отрядам из состава «Сил народной самообороны» в течение 120 часов покинуть зону безопасности. Кроме того, американская сторона пообещала снять санкции в отношении турецкого государства, если будут соблюдены договоренности.
Что стоит за согласием Турции временно приостановить военную операцию в Сирии и почему этому решению так радуется Дональд Трамп. Ответы на эти вопросы дают эксперты НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В США заявили о готовности к войне с Турцией
- По делу о прорыве дамб под Красноярском признаны потерпевшими 29 человек
- РФ обвиняют в использовании хакерских инструментов Ирана для атаки других стран
- Песков назвал изменения в СПЧ ротацией
- Риелторы усомнились в обещанной ипотеке под 1%