В США заявили о готовности к войне с Турцией

22 октября 201900:32

США готовы к военным действиям против Турции, но предпочитают "мир войне". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что военные действия будут начаты, если наступит такая необходимость.

Военная операция Турции на севере Сирии началась 9 октября. США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии 17 октября. Анкара обязалась приостановить огонь, чтобы дать возможность курдским отрядам из состава «Сил народной самообороны» в течение 120 часов покинуть зону безопасности. Кроме того, американская сторона пообещала снять санкции в отношении турецкого государства, если будут соблюдены договоренности.

Что стоит за согласием Турции временно приостановить военную операцию в Сирии и почему этому решению так радуется Дональд Трамп. Ответы на эти вопросы дают эксперты НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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