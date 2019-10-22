В США заявили о готовности к войне с Турцией

Он отметил, что военные действия будут начаты, если наступит такая необходимость.

Военная операция Турции на севере Сирии началась 9 октября. США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии 17 октября. Анкара обязалась приостановить огонь, чтобы дать возможность курдским отрядам из состава «Сил народной самообороны» в течение 120 часов покинуть зону безопасности. Кроме того, американская сторона пообещала снять санкции в отношении турецкого государства, если будут соблюдены договоренности.

Что стоит за согласием Турции временно приостановить военную операцию в Сирии и почему этому решению так радуется Дональд Трамп. Ответы на эти вопросы дают эксперты НСН.

