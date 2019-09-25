Американист: Попытка импичмента Трампа навредит самим демократам

В Конгрессе США запустили процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа. Об этом объявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она обвинила президента в «предательстве должности президента, национальной безопасности и целостности выборов». Основанием для импичмента Пелоси назвала сообщения о том, что во время разговора с президентом Украины глава Белого дома призывал его инициировать расследование против Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

Стоит отметить, что Пелоси ранее сомневалась в необходимости запуска процедуры импичмента. Принятое ей решение может оказаться большой ошибкой заявил в эфире НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«Пелоси все время понимала, что это опасно, поскольку может просто провалиться, если даже в своей партии она не наберет достаточное количество, и так как процесс импичмента разделяет страну, создает атмосферу ненависти и, в конечном счете, может навредить самой Демократической партии в ноябре. Она сопротивлялась, но на нее оказалось мощнейшее давление. Она посчитала, что скорее всего ошибка, что именно разговор Трампа с Зеленским, где он призывал к давлению иностранное государство, в данном случае Украину, повлиять на политическую борьбу в США. Это недопустимо. По американским законам никакое иностранное государство не может влиять на американские выборы», — сказал американист.