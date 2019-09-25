Американист: Попытка импичмента Трампа навредит самим демократам
Президент Американского университета в Москве заявил в эфире НСН, что запуск процедуры импичмента в Конгрессе США отразится на демократах на следующих выборах.
В Конгрессе США запустили процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа. Об этом объявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она обвинила президента в «предательстве должности президента, национальной безопасности и целостности выборов». Основанием для импичмента Пелоси назвала сообщения о том, что во время разговора с президентом Украины глава Белого дома призывал его инициировать расследование против Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.
Стоит отметить, что Пелоси ранее сомневалась в необходимости запуска процедуры импичмента. Принятое ей решение может оказаться большой ошибкой заявил в эфире НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
«Пелоси все время понимала, что это опасно, поскольку может просто провалиться, если даже в своей партии она не наберет достаточное количество, и так как процесс импичмента разделяет страну, создает атмосферу ненависти и, в конечном счете, может навредить самой Демократической партии в ноябре. Она сопротивлялась, но на нее оказалось мощнейшее давление. Она посчитала, что скорее всего ошибка, что именно разговор Трампа с Зеленским, где он призывал к давлению иностранное государство, в данном случае Украину, повлиять на политическую борьбу в США. Это недопустимо. По американским законам никакое иностранное государство не может влиять на американские выборы», — сказал американист.
По данным The Wall Street Journal, свыше 190 конгрессменов поддерживают запуск процедуры импичмента, однако для принятия резолюции необходимо 218 голосов. При этом не все демократы могут проголосовать за объявление Трампу импичмента, если для этого найдутся основания, заметил Эдуард Лозанский.
«Непонятно, поддержат ли все демократы, поскольку некоторые рискуют. Если они в округах, где Трамп победил, будут выступать за импичмент, означает, что у них есть угроза поражения. Поэтому не все из них решатся проголосовать. Но даже если они проголосуют, то повторится вариант с Клинтоном, когда Палата представителей проголосовала, а в Сенате большинство республиканцев, а там нужно брать две трети. Так что, скорее всего, то, что сейчас происходит, навредит самой Демократической партии. Собственно, они этого хотели, они это получат», — резюмировал собеседник НСН.
Ранее в эфире НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал, чего пытаются добиться противники Трампа запуском расследования в рамках процедуры импичмента. По его словам, они пытаются нанести ущерб имиджу Трампа в преддверии следующих президентских выборов и повысить рейтинг Джо Байдена.
Напомним, что следующие выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.
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