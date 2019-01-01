Американцы не верят в импичмент Трампу

Отметим, что рост уверенных в «сговоре» штаба Трампа с Москвой произошел несмотря на то, что спецпрокурор Мюллер в ходе своего двухлетнего расследования не обнаружил доказательств координации между кампаний нынешнего президента США и российской стороной.

В то же время опрос Fox News показал, что 56 процентов американцев не верят в то, что Трампу будет объявлен импичмент. При этом по данным опроса NBC News / Wall Street Journal, лишь 27 процентов граждан США видят достаточно доказательств для запуска слушаний по вопросу объявления импичмента президенту страны. Как отмечает The Inquisitr, этот показатель вырос на 10 пунктов по сравнению с прошлым месяцем.

«Мнения резко разделились по партийным линиям: 48 процентов демократов заявили, что поддерживают импичмент, и лишь 6 процентов республиканцев», — цитирует спецкор НСН публикацию The Inquisitr.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил свое почти двухлетнее расследование «российского вмешательства» в марте этого года. В апреле генпрокурор Уильям Барр представил отредактированную версию доклада спецпрокурора об итогах его расследования. Согласно представленному Конгрессу отчету Барра, Мюллер не обнаружил сговора штаба Трампа с российскими представителями, однако установил несколько случаев «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года.

Бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас сообщил НСН, что такие итоги расследования Роберта Мюллера послужат инструментом продолжения кампании по демонизации России.

