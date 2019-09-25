Названа цель запуска процедуры импичмента Трампа

«Начать процедуру импичмента не означает ее закончить. Палата представителей ее инициирует, но для того, чтобы оформить эту процедуру, необходимо две трети в Сенате. Сенат за республиканцами, а сегодня Республиканскую партию называют партией Трампа. Очевидно, что сам этот процесс очень долгий по времени, полтора года. Очевидно, что Трамп даже с учетом этого времени успевает просидеть до конца своего срока. В таком случае вопрос, почему именно сейчас? Я думаю, что главная цель – это как раз перед выборами нанести Трампу имиджевый ущерб и увеличить политический рейтинг Байдена», — сказал Константин Блохин.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что противники Трампа не смогут добиться его отставки путем импичмента, так как это чрезвычайно сложная и забюрократизированная процедура.

