Названа цель запуска процедуры импичмента Трампа
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН рассказал НСН, зачем демократы начали заведомо обреченную на провал процедуру импичмента.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила, что поручила шести профильным комитетам палаты изучить необходимость запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Пелоси обвинила президента в «предательстве должности президента, национальной безопасности и целостности выборов». Расследование Палаты представителей в рамках процедуры импичмента инициирована на фоне сообщений о том, что во время разговора с президентом Украины глава Белого дома призывал его инициировать расследование против сына своего потенциального соперника на выборах 2020 года Джо Байдена.
В эфире НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал, чего пытаются добиться противники Трампа запуском расследования в рамках процедуры импичмента (слушайте аудио).
«Начать процедуру импичмента не означает ее закончить. Палата представителей ее инициирует, но для того, чтобы оформить эту процедуру, необходимо две трети в Сенате. Сенат за республиканцами, а сегодня Республиканскую партию называют партией Трампа. Очевидно, что сам этот процесс очень долгий по времени, полтора года. Очевидно, что Трамп даже с учетом этого времени успевает просидеть до конца своего срока. В таком случае вопрос, почему именно сейчас? Я думаю, что главная цель – это как раз перед выборами нанести Трампу имиджевый ущерб и увеличить политический рейтинг Байдена», — сказал Константин Блохин.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что противники Трампа не смогут добиться его отставки путем импичмента, так как это чрезвычайно сложная и забюрократизированная процедура.
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