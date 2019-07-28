Американист оценил критику сенатора США очередного «санкционного» законопроекта
Политолог-американист Константин Блохин в эфире НСН прояснил значение законопроекта США о санкциях против строящих «Северный поток 2» компаний.
Сенaтор СШA от республикaнской пaртии штaтa Кентуки Рэнд Пол, который считaется приближенным президенту Донaльду Трaмпу, срывaет зaконопроект по введению сaнкций против причaстных к «Северному потоку 2» компaний.
Он отменил рaссмотрение документa, a тaкже отпрaвил письмa другим сенaторaм с предупреждениями относительно возможной реaлизaции зaконопроектa. По его словaм, рaссмотрение и принятие зaконопроектa по сaнкционировaнию «Северного потокa 2» похоже нa «голосовaние вслепую», a сaм зaконопроект охaрaктеризовaл кaк «стрaнный и необосновaнный».
Блохин
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в интервью НСН напомнил о постоянной критике Рэнда Пола в американском сенате и, соответственно, снижении влиянии его высказываний.
«Рэнд Пол подвергается постоянной и жесточайшей критике из-за того, что его мнения и взгляды на мировые проблемы расходятся с общим мейнстримом. Это тот сенатор, который называл международную политику США жесточайшей, ведущей к краху не только другие страны, но и США. Он выступает за нормализацию отношений с Россией. Такие немногочисленные голоса в американском истеблишменте нивелируются за счет многочисленных ястребиных отзывов», - отметил американист.
Он считает, что санкции, которые США планируют ввести против немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток 2», будут восприняты в Германии без ярких эмоций.
«Как бы американским политикам ни хотелось усилить контроль над Европой, вопрос с «Северным потом 2» решен. Инвестиции, вложенные в проект, перевешивают страх перед американскими санкциями. Денег было потрачено больше, чем будущий ущерб от санкций. Точка невозврата преодолена.
Как бы Трамп ни хотел изменить ситуацию по «Северному потоку 2», он ее не изменит. Для Германии строительство «Северного потока 2» - вопрос энергетической безопасности. Если Германия как экономический центр Европы откажется от российского газопровода, она обречена на экономическую зависимость от США: будет получать более дорогой сжиженный газ из США, придется находиться под угрозой прекращения поставок углеводородов с Ближнего Востока. Этот рычаг США могут использовать также в своих интересах. Поэтому когда Трамп говорит о том, что Европе надо диверсифицировать энергоресурсы, он лукавит. Потому что диверсификация предполагает как раз усиление взаимодействия с Россией», - заявил политолог.
Ранее президент Российского газового союза Сергей Чижов рассказал НСН, насколько реальны угрозы США о введении санкций из-за проекта «Северный поток—2».
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