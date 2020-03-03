AliExpress предупредила о задержках посылок из-за коронавируса

Интернет-площадка AliExpress, которая принадлежит крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba, объявила о вероятности задержек в поставках заказов покупателям. Причиной называется эпидемия коронавируса в стране. Об этом госкомпания проинформировала в Facebook.

В сообщении отмечается, что Всемирная организация здравоохранения считает сами посылки из Китая безопасными, тем не менее, обработка заказов требует больше времени.

Коронавирус послали в Коммунарку

В Китае число случаев заражения коронавирусом на данный момент превысило 80,1 тысячи.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не отменять летние Олимпийские игры в Токио из-за распространения коронавируса. Недавно СМИ сообщали, что Игры могут быть перенесены в другую страну.

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ФОТО: pixabay.com
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