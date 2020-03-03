AliExpress предупредила о задержках посылок из-за коронавируса

Интернет-площадка AliExpress, которая принадлежит крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba, объявила о вероятности задержек в поставках заказов покупателям. Причиной называется эпидемия коронавируса в стране. Об этом госкомпания проинформировала в Facebook.

В сообщении отмечается, что Всемирная организация здравоохранения считает сами посылки из Китая безопасными, тем не менее, обработка заказов требует больше времени.