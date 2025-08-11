Азербайджан выделит $2 млн на гуманитарную помощь Украине
Министерству энергетики Азербайджана выделили $2 млн для оказания помощи Украине. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев, документ размещен на сайте главы государства.
Деньги используют для закупки и отправки украинской стороне электрического оборудования, произведенного в Азербайджане. Техника будет направлена в качестве гуманитарной помощи.
В феврале азербайджанскому министерству энергетики выделили $1 млн для закупки и отправки Киеву электрооборудования из республики.
Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) одобрили новый транш финансовой помощи Украине на $500 млн, напоминает РЕН ТВ.
