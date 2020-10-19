В Конгрессе США призвали исключить Турцию из НАТО

Член палаты представителей Конгресса США, экс-кандидат в президенты Тулси Габбард призвала к исключению Турции из НАТО. Соответствующая резолюция опубликована на сайте Конгресса.

Как говорится в тексте резолюции, «осуждающей атаки Турции на войска США и цитирующей поддержку Эрдоганом террористов», Габбард призывает к удалению Анкары из НАТО. Отмечается, что ряд пунктов документа касается «турецкой агрессии против армянского народа».

В резолюции также указано, что Турция, первоначально пообещавшая Азербайджану политическую поддержку, в данный момент предоставляет «прямую военную поддержку». Кроме того, в документе сообщается о привлечении Турцией боевиков в зону конфликта на Южном Кавказе, а также об участии турецких F-16 в атаках на армянские и карабахские войска. Автор резолюции отмечает, что действия Турции противоречат позиции НАТО.

Ранее СМИ сообщали об отправке Турцией боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган опроверг эти данные. Также о наёмниках в Карабахе сообщала Служба внешней разведки России: глава ведомства Сергей Нарышкин заявлял о тысячах террористов в зоне боевых действий.

