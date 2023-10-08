Алиев считает, что виновником новых проблем на Южном Кавказе станет Франция
8 октября 202302:03
В случае возникновения на Южном Кавказе какие-либо новых конфликтов, именно Франция будет виновником этого из-за поставок оружия, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.
По его словам, поставки Армении оружия со стороны Парижа не помогут достичь мира, а приведут к новому противостоянию.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «европейские наблюдатели заняли подлейшую позицию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru