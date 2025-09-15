RT и Jiangxi TV представили шоу «Мелодии сквозь время и пространство»
Телеканал RT совместно с одним из крупнейших телеканалов КНР Jiangxi TV, представили масштабное музыкальное шоу «Мелодии сквозь время и пространство».
Как пишет RT, проект приурочен к 80-летию победы во Второй мировой войне и Году культуры России и Китая. В его рамках артисты исполняют песни военных лет в классической и современной обработке - на русском и китайском языках.
Участие в проекте приняли народный артист РФ Николай Басков, певицы Юля Паршута и Татьяна Куртукова, а также китайские артисты У Бися, Чжан Бичэнь, Ванида и Хуан Юйбо.
«Мы создали такой музыкальный проект, который покажет китайской аудитории ярких российских исполнителей, а нашим соотечественникам представит интересных китайских артистов», — заявил руководитель службы вещания RT на китайском языке Всеволод Пуля.
Ранее Герой Труда России, заслуженный тренер РФ по художественной гимнастике Ирина Винер заявила «Радиоточке НСН», что готовит совместную российско-китайскую постановку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин потребовал бороться уклонением от уплаты налогов
- RT и Jiangxi TV представили шоу «Мелодии сквозь время и пространство»
- Доцент МГУ объяснил, почему зумерам больше не нужен секс
- В Госдуме призвали пересчитывать плату при отключении интернета
- Родителям рассказали, как спасти ребенка от влияния мошенников
- Российского посла вызвали в МИД Великобритании из-за дронов в Польше
- Туроператоры уверены, что Испания не откажется от российских туристов
- Россиянам рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке
- «Справедливая Россия» опровегла свой провал на выборах
- Путин призвал минимизировать риски распространения опасных инфекций в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru