RT и Jiangxi TV представили шоу «Мелодии сквозь время и пространство»

Телеканал RT совместно с одним из крупнейших телеканалов КНР Jiangxi TV, представили масштабное музыкальное шоу «Мелодии сквозь время и пространство».

Любимова назвала «Интервидение» свободным от политики

Как пишет RT, проект приурочен к 80-летию победы во Второй мировой войне и Году культуры России и Китая. В его рамках артисты исполняют песни военных лет в классической и современной обработке - на русском и китайском языках.

Участие в проекте приняли народный артист РФ Николай Басков, певицы Юля Паршута и Татьяна Куртукова, а также китайские артисты У Бися, Чжан Бичэнь, Ванида и Хуан Юйбо.

«Мы создали такой музыкальный проект, который покажет китайской аудитории ярких российских исполнителей, а нашим соотечественникам представит интересных китайских артистов», — заявил руководитель службы вещания RT на китайском языке Всеволод Пуля.

Ранее Герой Труда России, заслуженный тренер РФ по художественной гимнастике Ирина Винер заявила «Радиоточке НСН», что готовит совместную российско-китайскую постановку.

ФОТО: соцсети Николая Баскова
ТЕГИ:МузыкаРоссияКитайТелеканалы

