Европарламент призвал ввести санкции против Азербайджана
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге заявили о необходимости пересмотра отношений между Евросоюзом и Азербайджаном, сообщает ТАСС.
В частности, в принятой резолюции Евросоюз призывают к полному пересмотру отношений с Баку и приостановке переговоров о партнёрстве, пока азербайджанские власти «не продемонстрируют, что они действительно готовы уважать права и проблемы безопасности армянского населения Нагорного Карабаха».
Также Европарламент предложил снизить зависимость от импорта газа и нефти из Азербайджана, а в случае «военной агрессии или гибридных атак против Армении» полностью от них отказаться.
Кроме того, депутаты выступили за отказ от упрощения визового режима «в свете неприемлемых комментариев и угроз в адрес депутатов ЕП» со стороны Азербайджана, а также за введение санкций против членов правительства республики.
Ранее 75 членов Конгресса США призвали президента Джо Байдена ввести санкции в отношении Азербайджана, а также прекратить оказывать ему военную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю
- СМИ рассказали о состоянии Игоря Николаева после операции
- Пашинян и Зеленский встретились на европолях
- У петербуржца арестовали яхту за долги по алиментам
- Несколько человек погибли при атаке беспилотников на военный колледж в Сирии
- В Горловке из-за обстрела ВСУ погибли две женщины
- Минюст предложил конфисковывать изъятые смартфоны и ноутбуки
- Самая высокая гора в Европе Монблан уменьшилась на два метра
- Шаман пообещал россиянам, что ядерной войны не будет
- Минобороны РФ: Над Брянской областью снова сбили украинский беспилотник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru