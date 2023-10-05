Европарламент призвал ввести санкции против Азербайджана

В частности, в принятой резолюции Евросоюз призывают к полному пересмотру отношений с Баку и приостановке переговоров о партнёрстве, пока азербайджанские власти «не продемонстрируют, что они действительно готовы уважать права и проблемы безопасности армянского населения Нагорного Карабаха».

Также Европарламент предложил снизить зависимость от импорта газа и нефти из Азербайджана, а в случае «военной агрессии или гибридных атак против Армении» полностью от них отказаться.

Кроме того, депутаты выступили за отказ от упрощения визового режима «в свете неприемлемых комментариев и угроз в адрес депутатов ЕП» со стороны Азербайджана, а также за введение санкций против членов правительства республики.

Ранее 75 членов Конгресса США призвали президента Джо Байдена ввести санкции в отношении Азербайджана, а также прекратить оказывать ему военную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

