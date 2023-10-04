Захарова заявила, что Евросоюз предал Армению

По её словам, сначала они обещаниями заманили Армению в очередную ловушку, а потом молча наблюдали, как развивалась ситуация в Нагорном Карабахе.

Она отметила, что Евросоюз, посоветовавший Еревану «отказаться от выполнения договоренностей, установленных при посредничестве Москвы, предал армян».

«Россия всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе и всегда помогала финансово, экономически и гуманитарно», - подчеркнула Захарова.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия продолжит помогать армянам Нагорного Карабаха, объём и номенклатура помощи определяется с учётом потребностей, которые были озвучены Ереваном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».