Захарова заявила, что Евросоюз предал Армению

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «европейские наблюдатели заняли подлейшую позицию», сообщает РИА Новости.

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По её словам, сначала они обещаниями заманили Армению в очередную ловушку, а потом молча наблюдали, как развивалась ситуация в Нагорном Карабахе.

Она отметила, что Евросоюз, посоветовавший Еревану «отказаться от выполнения договоренностей, установленных при посредничестве Москвы, предал армян».

«Россия всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе и всегда помогала финансово, экономически и гуманитарно», - подчеркнула Захарова.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия продолжит помогать армянам Нагорного Карабаха, объём и номенклатура помощи определяется с учётом потребностей, которые были озвучены Ереваном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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