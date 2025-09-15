«Дети очень часто пытаются сделать вид, что ничего не происходит и ничего не поменялось, чтобы взрослые не поняли, что они находятся под влиянием мошенников. Явных признаков зачастую просто нет. Мошенники обрабатывают детей несколько дней. Если родители что-то заподозрили, надо в первую очередь поговорить с ребенком. Родители могут озвучить, что заметили признаки влияния мошенников. Но лучше, конечно, до каких-то ЧП это обсуждать с детьми, рассказывать, какие мошенничества бывают, приводить примеры. Нужно объяснить ребенку, как распознать мошенника. Например, основной сигнал заключается в том, что мошенники просят ничего не говорить родителям. Дети должны это понимать», - рассказала она.

Психолог отметила, что каждый ребенок индивидуален, но в экстренных случаях можно обратиться в полицию.

«Какие могут быть признаки еще? Плаксивость, нарушенный сон, эмоциональные вспышки. Все это говорит о том, что у ребенка какое-то травмирующее событие. Чтобы диалоги с ребенком были доверительные, нужно на протяжении всей жизни ребенка строить эти отношения. В конкретный момент нужно исходить из особенностей ребенка. Родители знают, что необходимо их ребенку для расслабления. Кому-то нужна более закрытая атмосфера, когда сидим наедине в комнате. Кому-то нужно уйти из дома в общественное место, кому-то нужен более строгий разговор. Если мы видим, что что-то идет не так, можно обратиться в полицию. Там есть специалисты, которые работают именно с подростками», - добавила собеседница НСН.

Ранее психолог Екатерина Каталина заявила, что родители не должны запрещать детям доступ в интернет и иметь аккаунт в социальной сети, но важно донести до ребенка важные правила безопасности в интернете и установить доверительные отношения с ним.

