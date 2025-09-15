Родителям рассказали, как спасти ребенка от влияния мошенников
Детский психолог Ирина Таранова заявила НСН, что при обнаружении влияния мошенников на детей можно смело обращаться в полицию.
Плаксивость подростка, нарушенный сон и эмоциональные качели могут говорить о влиянии мошенников, заявила в разговоре с НСН детский психолог Ирина Таранова.
Появление у детей новых дорогих вещей и техники, наличие чужих банковских карт и высказывания, оправдывающие чью-то преступную деятельность, могут быть признаками того, что ребенок находится под влиянием мошенников, следует из материалов МВД. Также родителей должна насторожить специфическая лексика, передает ТАСС. Таранова назвала и другие признаки.
«Дети очень часто пытаются сделать вид, что ничего не происходит и ничего не поменялось, чтобы взрослые не поняли, что они находятся под влиянием мошенников. Явных признаков зачастую просто нет. Мошенники обрабатывают детей несколько дней. Если родители что-то заподозрили, надо в первую очередь поговорить с ребенком. Родители могут озвучить, что заметили признаки влияния мошенников. Но лучше, конечно, до каких-то ЧП это обсуждать с детьми, рассказывать, какие мошенничества бывают, приводить примеры. Нужно объяснить ребенку, как распознать мошенника. Например, основной сигнал заключается в том, что мошенники просят ничего не говорить родителям. Дети должны это понимать», - рассказала она.
Психолог отметила, что каждый ребенок индивидуален, но в экстренных случаях можно обратиться в полицию.
«Какие могут быть признаки еще? Плаксивость, нарушенный сон, эмоциональные вспышки. Все это говорит о том, что у ребенка какое-то травмирующее событие. Чтобы диалоги с ребенком были доверительные, нужно на протяжении всей жизни ребенка строить эти отношения. В конкретный момент нужно исходить из особенностей ребенка. Родители знают, что необходимо их ребенку для расслабления. Кому-то нужна более закрытая атмосфера, когда сидим наедине в комнате. Кому-то нужно уйти из дома в общественное место, кому-то нужен более строгий разговор. Если мы видим, что что-то идет не так, можно обратиться в полицию. Там есть специалисты, которые работают именно с подростками», - добавила собеседница НСН.
Ранее психолог Екатерина Каталина заявила, что родители не должны запрещать детям доступ в интернет и иметь аккаунт в социальной сети, но важно донести до ребенка важные правила безопасности в интернете и установить доверительные отношения с ним.
