Алиев опроверг присутствие наемников в Карабахе
Ни одна сторона не представила доказательств использования Баку наемников в Нагорном Карабахе, заявил в интервью телеканалу France 24 президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу», – сказал Алиев.
По словам президента, армия Азербайджана насчитывает 100 тысяч человек и способна самостоятельно справляться с боевыми задачами.
Ранее о переброске на территорию карабахского конфликта наемников из Сирии и Ливии заявили в МИД РФ. Также президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что разведка страны имеет «точную информацию» об использовании Баку сирийской боевиков во время военных действий в Карабахе. Кроме того, издание Wall Street Journal опубликовало собственное расследование, в котором утверждается о переброске сирийских боевиков в Азербайджан для участия в конфликте.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, тогда же произошли первые боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об атаках на мирное население, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.
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