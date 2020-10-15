Алиев опроверг присутствие наемников в Карабахе

Ни одна сторона не представила доказательств использования Баку наемников в Нагорном Карабахе, заявил в интервью телеканалу France 24 президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу», – сказал Алиев.

По словам президента, армия Азербайджана насчитывает 100 тысяч человек и способна самостоятельно справляться с боевыми задачами.

Ранее о переброске на территорию карабахского конфликта наемников из Сирии и Ливии заявили в МИД РФ. Также президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что разведка страны имеет «точную информацию» об использовании Баку сирийской боевиков во время военных действий в Карабахе. Кроме того, издание Wall Street Journal опубликовало собственное расследование, в котором утверждается о переброске сирийских боевиков в Азербайджан для участия в конфликте.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, тогда же произошли первые боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об атаках на мирное население, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

