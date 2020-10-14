СМИ: Турция перебрасывает сирийских боевиков в Карабах

Турция отправила в Нагорный Карабах несколько сотен наемников из Сирии, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Как уточняет издание, турецкие власти предоставили Азербайджану ударные беспилотники.

«Сотни бойцов сирийских ополченцев, союзных Турции, присоединились к боевым действиям между Азербайджаном и Арменией на спорной территории Нагорного Карабаха, и еще сотни готовятся к отправке», – сообщили в газете. Журналисты утверждают, что информация получена от двух сирийских военных, участвующих в вооруженном конфликте.

Один из повстанцев заявил изданию, что за участие в боях наемники получают до двух тысяч долларов в месяц. Другой сириец, связанный с повстанцами, отметил, что в регион ушли сотни человек, но «десятки уже вернулись, встревоженные ожесточенными боями».

Ранее информация о том, что Турция помогает Азербайджану войсками и вооружением в конфликте вокруг Нагорного Карабаха появлялась из разных источников, в том числе об этом заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. В Стамбуле и Баку продолжают отрицать эти обвинения.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, тогда же произошли первые боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об атаках на мирное население, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

