В МИД РФ заявили о переброске наемников из Сирии и Ливии в Карабах
В МИД РФ заявили, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают незаконные вооруженные формирования из Сирии и Ливии. Ведомство призвало не допустить участия иностранных наемников в начавшейся войне между Арменией и Азербайджаном.
Внешнеполитическое ведомство сообщило, что получило сведения о переброске в зону нагорно-карабахского конфликта боевиков, в том числе из Сирии, Ливии для участия в боевых действиях.
В МИДе подчеркнули, что Москва озабочена этими процессами, так как они ведут к эскалации напряженности в зоне конфликта.
Ранее в среду главы внешнеполитических ведомств России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, пишет «Свободная пресса».
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН выразил сомнение, что Турция напрямую намерена вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе.
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