В МИД РФ заявили о переброске наемников из Сирии и Ливии в Карабах

В МИД РФ заявили, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают незаконные вооруженные формирования из Сирии и Ливии. Ведомство призвало не допустить участия иностранных наемников в начавшейся войне между Арменией и Азербайджаном.

Внешнеполитическое ведомство сообщило, что получило сведения о переброске в зону нагорно-карабахского конфликта боевиков, в том числе из Сирии, Ливии для участия в боевых действиях.

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В МИДе подчеркнули, что Москва озабочена этими процессами, так как они ведут к эскалации напряженности в зоне конфликта.

Ранее в среду главы внешнеполитических ведомств России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, пишет «Свободная пресса».

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН выразил сомнение, что Турция напрямую намерена вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе.



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Фото: nkrmil.am
ТЕГИ:БоевикиНагорный Карабах
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