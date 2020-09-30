В МИД РФ заявили о переброске наемников из Сирии и Ливии в Карабах

В МИД РФ заявили, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают незаконные вооруженные формирования из Сирии и Ливии. Ведомство призвало не допустить участия иностранных наемников в начавшейся войне между Арменией и Азербайджаном.

Внешнеполитическое ведомство сообщило, что получило сведения о переброске в зону нагорно-карабахского конфликта боевиков, в том числе из Сирии, Ливии для участия в боевых действиях.