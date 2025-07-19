Алиев: Баку готовит международный иск против России

Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолета AZAL в Актау, заявил президент страны Ильхам Алиев.

Шпионаж и рознь? Отношения Азербайджана и России обостряются на фоне катастрофы AZAL

По мнению Алиева, ситуация вокруг авиакатастрофы является «абсолютно прозрачной», однако Россия почему-то не стремится срочно выразить раскаяние и принести извинения. Он также отметил, что расследование до сих пор не завершено, а Генеральная прокуратура Азербайджана не располагает итогами проверки.

Алиев заявил, что Баку будет требовать компенсации для семей погибших пассажиров.

Напомним, летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» разбился утром 25 декабря на подлете к Актау на западе Казахстана. Погибли 38 человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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