Алиев: Баку готовит международный иск против России
Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолета AZAL в Актау, заявил президент страны Ильхам Алиев.
По мнению Алиева, ситуация вокруг авиакатастрофы является «абсолютно прозрачной», однако Россия почему-то не стремится срочно выразить раскаяние и принести извинения. Он также отметил, что расследование до сих пор не завершено, а Генеральная прокуратура Азербайджана не располагает итогами проверки.
Алиев заявил, что Баку будет требовать компенсации для семей погибших пассажиров.
Напомним, летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» разбился утром 25 декабря на подлете к Актау на западе Казахстана. Погибли 38 человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер трехкратный обладатель «Оскара» за песни к фильмам Алан Бергман
- АТОР: Туристов из России не было на перевернувшемся во Вьетнаме судне
- Зеленский предложил Москве провести переговоры на следующей неделе
- Алиев: Баку готовит международный иск против России
- Актер Глеб Калюжный набрал восемь килограммов за время службы в армии
- За четыре часа над российскими регионами сбили 27 украинских БПЛА
- В Дагестане перевернулся автомобиль с детьми
- При крушении судна во Вьетнаме погибли 34 человека
- Мужчина погиб в аппарате МРТ из-за толстой цепочки на шее
- Захарова рассказала, что рэпер Птаха записал трек на ее стихи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru