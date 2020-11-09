Алиев допустил ввод самоуправления в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил BBC News, что Нагорный Карабах может получить «определенный уровень самоуправления» после его возвращения в состав республики.
«Наша позиция заключается в том, что должен быть определенный уровень самоуправления, такой как муниципальное управление или культурная автономия для армян», - сказал он, но добавил, что на переговорах это еще не обсуждали.
По словам Алиева, пока армянское правительство возглавляет Никол Пашинян, он не видит возможности мира с Арменией, тем более, что возможности для переговоров сокращаются вслед за наступлением азербайджанской армии. Азербайджан готов остановить войну, только если Армения предоставит график вывода своих войск из региона, добавил Алиев.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в понедельник в эфире НСН назвал переход территорий Нагорного Карабаха к Азербайджану вопросом времени, а также выразил мнение, что России не следует вмешиваться в этот конфликт.
Ранее Минобороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг сообщения о захвате города, отметив, что бои продолжаются. После этого в Баку заявили, что таким образом Армения пытается «успокоить общество».
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН предсказал поражение Армении за считанные недели после падения Шуши. По его оценке, Азербайджан в союзе с Турцией зачистят Карабах к Новому году.
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