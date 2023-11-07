Al Jazeera: Восемь человек погибли при ударе ЦАХАЛ по больнице Насера

«По меньшей мере восемь человек были убиты и десятки ранены в результате нападения Израиля на медицинский комплекс Насера», — указывает телеканал.

Отмечается, что больничный комплекс подвергся прямым и непрямым ударам ракет, пишет «Свободная пресса».

Ранее в минздраве Палестины заявили, что более 60% медучреждений в секторе Газа приостановили работу из-за авиаударов, нехватки лекарств и топлива, сообщает телеканал «360».

