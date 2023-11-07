Al Jazeera: Восемь человек погибли при ударе ЦАХАЛ по больнице Насера

Израильская армия ударила по больничному комплексу Насера в секторе Газа, в результате погибли не менее восьми человек. Об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на минздрав Палестины.

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«По меньшей мере восемь человек были убиты и десятки ранены в результате нападения Израиля на медицинский комплекс Насера», — указывает телеканал.

Отмечается, что больничный комплекс подвергся прямым и непрямым ударам ракет, пишет «Свободная пресса».

Ранее в минздраве Палестины заявили, что более 60% медучреждений в секторе Газа приостановили работу из-за авиаударов, нехватки лекарств и топлива, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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