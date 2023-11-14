СМИ: в секторе Газа повреждено или разрушено 60% зданий

Строительство жилья в РФ в октябре упало на 25,5% год к году

МЧС будет продолжать эвакуацию из сектора Газа до последнего россиянина

Глава инвесткооператива в Твери обманул 100 человек на 80 млн руб.

Могилу советских солдат осквернили в Финляндии

Выставка в честь 35-летия единственного космического полёта «Бурана» открылась в Москве