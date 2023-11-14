СМИ: в секторе Газа повреждено или разрушено 60% зданий

В результате обстрелов израильской армии около 60% жилых зданий в секторе Газа уничтожены или повреждены, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

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По информации СМИ, разрушено 42 тысячи жилых зданий. 223 тысячи получили повреждения.

В правительстве сектора Газа заявили, что с начала эскалации конфликта погибли более 11,1 тысячи жителей сектора Газа. Повреждения различной степени тяжести получили 28 тысяч человек.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 14 ноября объявила о взятии под контроль правительственных зданий палестинского движения ХАМАС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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