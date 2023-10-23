Al Jazeera: В Газе в результате израильских ударов разрушена мечеть

Мечеть в городе Газа разрушена в результате ударов Армии обороны Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

МИД Палестины заявил о гибели двух человек при обстреле церкви в Газе

Отмечается, что атаке подверглась мечеть «Ан-Нур аль-Мухаммади» в центре города. Данные о погибших или пострадавших не приводятся.

Ранее израильская армия нанесла удар по греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным министерства иностранных дел Палестины, при атаке погибли два человека, десятки находившихся в здании пострадали.

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