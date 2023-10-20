МИД Палестины заявил о гибели двух человек при обстреле церкви в Газе

Пострадали десятки человек, уточнили в МИД.

По информации СМИ, в момент удара в храме находились 50 человек, в основном женщины и дети

В беседе с ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил о почти четырех тысячах погибших и 13 тысячах раненых в результате обстрелов Израиля. Он уточнил, что 65% жертв - женщины и дети.

В результате удара армии Израиля по лагерю беженцев на севере сектора Газа погибли около 18 человек, сообщает «Радиоточка НСН».

