МИД Палестины заявил о гибели двух человек при обстреле церкви в Газе

Министерство иностранных дел Палестины сообщило о гибели двух человек в результате удара по греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе.

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Пострадали десятки человек, уточнили в МИД.

По информации СМИ, в момент удара в храме находились 50 человек, в основном женщины и дети

В беседе с ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил о почти четырех тысячах погибших и 13 тысячах раненых в результате обстрелов Израиля. Он уточнил, что 65% жертв - женщины и дети.

В результате удара армии Израиля по лагерю беженцев на севере сектора Газа погибли около 18 человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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