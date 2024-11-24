Комик Демидов публично извинился за шутку про Иисуса и вино

Стендап-комик Гурам Демидов записал видео с извинениями за шутку про Иисуса Христа и сеть алкомаркетов «Красное и Белое». Об этом сообщает «Коммерсантъ».



По словам комика, он обратил внимание на то, что представители РПЦ сочли его шутку оскорбительной. Демидов заявил, что не хотел никого обидеть и добавил, что сам виноват, что не отнесся к своему высказыванию внимательно.