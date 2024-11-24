Комик Демидов публично извинился за шутку про Иисуса и вино

Стендап-комик Гурам Демидов записал видео с извинениями за шутку про Иисуса Христа и сеть алкомаркетов «Красное и Белое». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам комика, он обратил внимание на то, что представители РПЦ сочли его шутку оскорбительной. Демидов заявил, что не хотел никого обидеть и добавил, что сам виноват, что не отнесся к своему высказыванию внимательно.

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Шоумен признал свою ошибку и принес извинения тем, кого его шутка задела. Он также попросил «не злиться на него, если есть такая возможность».

Публикации с фрагментами выступления Демидова появились в Сети 21 ноября. Позднее активисты из общественного движения «Сорок Сороков» призвали своих сторонников написать на комика заявление в Следственный комитет, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. После этого концерты Демидова отменили в Волгограде и Самаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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