Комик Демидов публично извинился за шутку про Иисуса и вино
Стендап-комик Гурам Демидов записал видео с извинениями за шутку про Иисуса Христа и сеть алкомаркетов «Красное и Белое». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По словам комика, он обратил внимание на то, что представители РПЦ сочли его шутку оскорбительной. Демидов заявил, что не хотел никого обидеть и добавил, что сам виноват, что не отнесся к своему высказыванию внимательно.
Шоумен признал свою ошибку и принес извинения тем, кого его шутка задела. Он также попросил «не злиться на него, если есть такая возможность».
Публикации с фрагментами выступления Демидова появились в Сети 21 ноября. Позднее активисты из общественного движения «Сорок Сороков» призвали своих сторонников написать на комика заявление в Следственный комитет, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. После этого концерты Демидова отменили в Волгограде и Самаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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