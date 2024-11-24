ВСУ ударили по четырем населенным пунктам в Белгородской области
Украинские войска атаковали дронами несколько населенных пунктов Белгородской области. Некоторые села подверглись артиллерийскому обстрелу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.
Один из дронов ВСУ сбросил взрывное устройство в селе Грузское. При детонации боеприпаса ранение получил боец местной самообороны. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, мужчина от госпитализации отказался.
Село Графовка Краснояружского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Взрывная волна выбила окна в частном доме.
FPV-дрон ВСУ также попытался атаковать служебный автобус с гражданскими пассажирами в поселке Красная Яруга. БПЛА подавила российская система радиоэлектронной борьбы, аппарат упал на дорогу и взорвался.
Еще один украинский беспилотник сбили в селе Отрадное. Его обломки повредили окна в частном доме, поврежден и припаркованный поблизости автомобиль.
Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В регионе действует режим контртеррористической операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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