ВСУ ударили по четырем населенным пунктам в Белгородской области

Украинские войска атаковали дронами несколько населенных пунктов Белгородской области. Некоторые села подверглись артиллерийскому обстрелу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

Один из дронов ВСУ сбросил взрывное устройство в селе Грузское. При детонации боеприпаса ранение получил боец местной самообороны. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, мужчина от госпитализации отказался.

В селе Отрадное Белгородской области в результате удара дронов сгорел дом

Село Графовка Краснояружского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Взрывная волна выбила окна в частном доме.

FPV-дрон ВСУ также попытался атаковать служебный автобус с гражданскими пассажирами в поселке Красная Яруга. БПЛА подавила российская система радиоэлектронной борьбы, аппарат упал на дорогу и взорвался.

Еще один украинский беспилотник сбили в селе Отрадное. Его обломки повредили окна в частном доме, поврежден и припаркованный поблизости автомобиль.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В регионе действует режим контртеррористической операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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