Иран проведет ядерные переговоры с европейскими странами

Тегеран проведет переговоры по своей ядерной программе с тремя европейскими державами. Мероприятие состоится в Женеве в пятницу, 29 ноября, сообщает Reuters.

Участие в мероприятии примут заместители глав МИД Ирана, Германии, Франции и Великобритании. Встреча назначена после того, как МАГАТЭ приняло очередную резолюцию с критикой в адрес Тегерана за недостаточное сотрудничество с агентством — в ответ иранские власти запустили усовершенствованные центрифуги для обогащения урана.

СМИ: Иран обладает секретными и более мощными вооружениями, чем ядерное оружие

«Тегеран всегда считал, что ядерную проблему следует решать дипломатическим путем. Иран никогда не выходил из переговоров», — прокомментировал информацию высокопоставленный иранский чиновник.

По версии источников Kyodo, правительство президента Ирана Масуда Пезешкиана ищет выход из ядерного тупика в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в январе.

Ранее СМИ сообщали, что у Ирана появилась возможность создать три атомные бомбы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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