Иран проведет ядерные переговоры с европейскими странами

Тегеран проведет переговоры по своей ядерной программе с тремя европейскими державами. Мероприятие состоится в Женеве в пятницу, 29 ноября, сообщает Reuters.

Участие в мероприятии примут заместители глав МИД Ирана, Германии, Франции и Великобритании. Встреча назначена после того, как МАГАТЭ приняло очередную резолюцию с критикой в адрес Тегерана за недостаточное сотрудничество с агентством — в ответ иранские власти запустили усовершенствованные центрифуги для обогащения урана.