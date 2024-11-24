Умер композитор Павел Карманов

Павел Карманов писал музыку для камерных ансамблей, симфонических и хоровых сочинений. Он также создавал произведения для телевидения и кино.



Работы Карманова исполняли, среди прочих, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета и ансамбль «Солисты Москвы» Владимира Спивакова. Также его произведения исполняли пианисты Алексей Любимов, Петр Айду Алексей Гориболь, многие альтисты, флейтисты, виолончелисты и контрабасисты.



В 2000-м году Павел Карманов стал участником популярной рок-группы «Вежливый отказ». Он выступал с этой командой до 2017 года в качестве флейтиста и пианиста, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

