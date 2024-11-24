Умер композитор Павел Карманов
Умер российский композитор Павел Карманов. Информация об этом размещена на официальном сайте Союза композиторов России.
Артисту было 54 года. Причина его смерти не уточняется.
Павел Карманов писал музыку для камерных ансамблей, симфонических и хоровых сочинений. Он также создавал произведения для телевидения и кино.
Работы Карманова исполняли, среди прочих, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета и ансамбль «Солисты Москвы» Владимира Спивакова. Также его произведения исполняли пианисты Алексей Любимов, Петр Айду Алексей Гориболь, многие альтисты, флейтисты, виолончелисты и контрабасисты.
В 2000-м году Павел Карманов стал участником популярной рок-группы «Вежливый отказ». Он выступал с этой командой до 2017 года в качестве флейтиста и пианиста, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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