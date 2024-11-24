СМИ: Байден хотел публично пригласить Украину в НАТО, но передумал
Администрация Джо Байдена рассматривала возможность публичного призыва к официальному приглашению Украины в НАТО, однако решила этого не делать. Соответствующую информацию сообщили источники агентства Bloomberg.
По их данным, команда Байдена отказалась от идеи призыва, сочтя его символическим. После оценки ситуации в Белом доме пришли к выводу, что вероятность успеха в краткосрочной перспективе можно считать незначительной.
Вместо приглашения, утверждает агентство, Вашингтон предполагает разработать ряд новых двусторонних соглашений о безопасности, которые смогут предоставить такие гарантии Украине.
В публикации Bloomberg также говорится, что Джо Байден старается оказать президенту Украины Владимиру Зеленскому максимально сильную поддержку до инаугурации Дональда Трампа. Она назначена на 20 января 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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