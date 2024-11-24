СМИ: Байден хотел публично пригласить Украину в НАТО, но передумал

Администрация Джо Байдена рассматривала возможность публичного призыва к официальному приглашению Украины в НАТО, однако решила этого не делать. Соответствующую информацию сообщили источники агентства Bloomberg.

По их данным, команда Байдена отказалась от идеи призыва, сочтя его символическим. После оценки ситуации в Белом доме пришли к выводу, что вероятность успеха в краткосрочной перспективе можно считать незначительной.

СМИ: Байден сообщил о планах списать долги Киеву на $4,65 миллиарда

Вместо приглашения, утверждает агентство, Вашингтон предполагает разработать ряд новых двусторонних соглашений о безопасности, которые смогут предоставить такие гарантии Украине.

В публикации Bloomberg также говорится, что Джо Байден старается оказать президенту Украины Владимиру Зеленскому максимально сильную поддержку до инаугурации Дональда Трампа. Она назначена на 20 января 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАУкраинаНАТОБайден

Горячие новости

Все новости

партнеры