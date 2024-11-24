СМИ: Байден хотел публично пригласить Украину в НАТО, но передумал

Администрация Джо Байдена рассматривала возможность публичного призыва к официальному приглашению Украины в НАТО, однако решила этого не делать. Соответствующую информацию сообщили источники агентства Bloomberg.



По их данным, команда Байдена отказалась от идеи призыва, сочтя его символическим. После оценки ситуации в Белом доме пришли к выводу, что вероятность успеха в краткосрочной перспективе можно считать незначительной.