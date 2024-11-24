Сенатор США заявил о худшем взломе телекоммуникаций в истории страны
Хакеры из Китая могли следить за более чем 150 высокопоставленными чиновниками и политиками США. В беседе с CNN американский сенатор Марк Уорнер назвал предполагаемый инцидент «худшим взломом телекоммуникаций в истории нашей страны».
CNN утверждает, что в Белом доме прошла встреча руководителей американских телекоммуникационных компаний с представителями органов разведки США. Уорнер заявил, что последствия и влияние вероятного взлома на национальную безопасность страны еще уточняется.
ФБР уведомила об инциденте более 150 жертв предполагаемой кибератаки. Большинство из них находятся в районе Вашингтона.
Западные страны не в первый раз обвиняют КНР в кибератаках. Ранее с такими действиями не согласились мириться в британском МИД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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