Сенатор США заявил о худшем взломе телекоммуникаций в истории страны

Хакеры из Китая могли следить за более чем 150 высокопоставленными чиновниками и политиками США. В беседе с CNN американский сенатор Марк Уорнер назвал предполагаемый инцидент «худшим взломом телекоммуникаций в истории нашей страны».



CNN утверждает, что в Белом доме прошла встреча руководителей американских телекоммуникационных компаний с представителями органов разведки США. Уорнер заявил, что последствия и влияние вероятного взлома на национальную безопасность страны еще уточняется.