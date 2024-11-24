Жительница Петербурга родила мальчика на платформе в метро

Петербурженка родила ребенка прямо на платформе станции метро «Горьковская». В пресс-службе метрополитена отметили, что это только второй такой случай за всю историю существования петербургского метро.



По словам очевидцев, схватки женщина почувствовала еще в поезде. Она вышла на «Горьковской» и попросила помощи у сотрудников, дежуривших на станции.