Жительница Петербурга родила мальчика на платформе в метро
Петербурженка родила ребенка прямо на платформе станции метро «Горьковская». В пресс-службе метрополитена отметили, что это только второй такой случай за всю историю существования петербургского метро.
По словам очевидцев, схватки женщина почувствовала еще в поезде. Она вышла на «Горьковской» и попросила помощи у сотрудников, дежуривших на станции.
Они вызвали скорую помощь, но медики вовремя не успели. Принимать роды пришлось сотрудникам метрополитена.
Через несколько минут после начала родов на свет появился мальчик. Мать и ребенка доставили в больницу, их состояние оценивается как стабильное. Женщина и мальчик чувствуют себя хорошо.
В январе 2024 года женщина родила на станции московского метро. Пассажирке также помогал дежурный, ребенок появился до прибытия скорой, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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