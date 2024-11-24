Жительница Петербурга родила мальчика на платформе в метро

Петербурженка родила ребенка прямо на платформе станции метро «Горьковская». В пресс-службе метрополитена отметили, что это только второй такой случай за всю историю существования петербургского метро.

По словам очевидцев, схватки женщина почувствовала еще в поезде. Она вышла на «Горьковской» и попросила помощи у сотрудников, дежуривших на станции.

Женщина родила дочь на станции московского метро

Они вызвали скорую помощь, но медики вовремя не успели. Принимать роды пришлось сотрудникам метрополитена.

Через несколько минут после начала родов на свет появился мальчик. Мать и ребенка доставили в больницу, их состояние оценивается как стабильное. Женщина и мальчик чувствуют себя хорошо.

В январе 2024 года женщина родила на станции московского метро. Пассажирке также помогал дежурный, ребенок появился до прибытия скорой, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/В. Тихомиров
ТЕГИ:МетрополитенСанкт-ПетербургДети

Горячие новости

Все новости

партнеры