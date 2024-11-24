СМИ: Москва выбрала нового кандидата на должность посла в США
Директор департамента Северной Америки МИД России, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев рассматривается как основной кандидат на пост главы российской дипмиссии в США. Об этом стало известно «Коммерсанту» из источников, знакомых с вопросом.
Ранее издание «Ведомости» также называло Дарчиева наиболее вероятным претендентом на эту должность.
Источники в МИД сообщили РБК, что решение о кандидатуре Дарчиева было принято давно. В министерстве не будут комментировать процесс публично из-за законодательных ограничений.
9 ноября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с прессой упоминала, что Москва рассматривает на должность нового посла в Вашингтоне только одного кандидата. Уже на тот момент, по словам Захаровой, процесс оформления был запущен.
10 октября российский лидер освободил от должности посла РФ в США Анатолия Антонова. В Кремле подчеркивали, что этот шаг не означает понижения уровня дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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