СМИ: Крупнейшая оппозиционная партия ФРГ не поддержит поставку Taurus Киеву

Крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС в Бундестаге не собирается голосовать за предложение о поставках Украине крылатых ракет. Соответствующее голосование намерена провести Свободная демократическая партия (СвДП), сообщает Bild.

Йоханн Вадефуль, заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС, пояснил, что в течение этого созыва СвДП неоднократно имела возможность поддержать предложения оппозиционеров, выступающих за поставки Taurus Украине, но не стала этого делать.

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«Зеленые», по его словам, намерены голосовать против поставок. Блок ХДС/ХСС в голосовании участвовать не будет.

Эксперт по вопросам обороны от ХДС Родерих Кизеветтер при этом потребовал, чтобы украинские военные уже сейчас начали обучение работе с Taurus. Он констатировал, что поставки этого вооружения без обучения бессмысленна.

Ранее с призывом к немецкому правительству поставить Украине крылатые ракеты Taurus обращалась президент Европарламента Роберта Метсола. 7 ноября представитель кабинета министров Германии заявил, что Берлин не собирается проводить такие поставки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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