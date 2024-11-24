СМИ: Крупнейшая оппозиционная партия ФРГ не поддержит поставку Taurus Киеву

«Зеленые», по его словам, намерены голосовать против поставок. Блок ХДС/ХСС в голосовании участвовать не будет.



Эксперт по вопросам обороны от ХДС Родерих Кизеветтер при этом потребовал, чтобы украинские военные уже сейчас начали обучение работе с Taurus. Он констатировал, что поставки этого вооружения без обучения бессмысленна.



Ранее с призывом к немецкому правительству поставить Украине крылатые ракеты Taurus обращалась президент Европарламента Роберта Метсола. 7 ноября представитель кабинета министров Германии заявил, что Берлин не собирается проводить такие поставки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

