СМИ: Крупнейшая оппозиционная партия ФРГ не поддержит поставку Taurus Киеву
Крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС в Бундестаге не собирается голосовать за предложение о поставках Украине крылатых ракет. Соответствующее голосование намерена провести Свободная демократическая партия (СвДП), сообщает Bild.
Йоханн Вадефуль, заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС, пояснил, что в течение этого созыва СвДП неоднократно имела возможность поддержать предложения оппозиционеров, выступающих за поставки Taurus Украине, но не стала этого делать.
«Зеленые», по его словам, намерены голосовать против поставок. Блок ХДС/ХСС в голосовании участвовать не будет.
Эксперт по вопросам обороны от ХДС Родерих Кизеветтер при этом потребовал, чтобы украинские военные уже сейчас начали обучение работе с Taurus. Он констатировал, что поставки этого вооружения без обучения бессмысленна.
Ранее с призывом к немецкому правительству поставить Украине крылатые ракеты Taurus обращалась президент Европарламента Роберта Метсола. 7 ноября представитель кабинета министров Германии заявил, что Берлин не собирается проводить такие поставки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru