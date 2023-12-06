Пранкеры Вован и Лексус поговорили с премьером Норвегии
Премьер Норвегии Йонас Гар Стере в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине. Это следует из разговора, опубликованного в официальном Telegram-канале пранкеров.
В частности, он призвал искать дипломатические пути решения конфликта, а также уточнял, что контрнаступление не приводит к быстрому прогрессу, как этого хотели бы в Киеве.
Стере призвал государства-союзники Украины подготовить «что-то, что позволит перейти на этот дипломатический путь». Он также напомнил, что «большинство подобных конфликтов на каком-то этапе заканчиваются за столом переговоров».
Ранее певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу, что спонсировала украинскую армию. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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