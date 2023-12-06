В частности, он призвал искать дипломатические пути решения конфликта, а также уточнял, что контрнаступление не приводит к быстрому прогрессу, как этого хотели бы в Киеве.

Стере призвал государства-союзники Украины подготовить «что-то, что позволит перейти на этот дипломатический путь». Он также напомнил, что «большинство подобных конфликтов на каком-то этапе заканчиваются за столом переговоров».

Ранее певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу, что спонсировала украинскую армию. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

