Пранкеры Вован и Лексус поговорили с премьером Норвегии

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине. Это следует из разговора, опубликованного в официальном Telegram-канале пранкеров.

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В частности, он призвал искать дипломатические пути решения конфликта, а также уточнял, что контрнаступление не приводит к быстрому прогрессу, как этого хотели бы в Киеве.

Стере призвал государства-союзники Украины подготовить «что-то, что позволит перейти на этот дипломатический путь». Он также напомнил, что «большинство подобных конфликтов на каком-то этапе заканчиваются за столом переговоров».

Ранее певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу, что спонсировала украинскую армию. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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