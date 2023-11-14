Глава МИД Латвии рассказал российским пранкерам о необходимости поддерживать Украину
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в разговоре с российскими пранкерами признался, что поставляемая помощь Украине «не радует», но другого выбора нет.
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили главе латвийского ведомства от имени высокопоставленного африканского чиновника. Запись беседы они опубликовали в своем телеграм-канале.
Кариньш рассказал, что Латвия помогала Киеву в восстановлении, оружием, оказывали гуманитарную помощь.
«Нас это не радует, но мы не видим выбора», - сказал министр.
Главный разработчик сайта Kremlin.ru, IT-эксперт Артем Геллер ранее заявил, что разговоры пранкеров Вована и Лексуса с иностранцами напоминают «игры разума». Он допустил, что российские власти оказывают им поддержку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителя Тольятти приговорили к шести годам колонии за порчу плакатов с героями СВО
- Центробанк выпустил памятные серебряные монеты с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом»
- Экс-полицейскому из Москвы дали 8,5 года колонии за взятки
- Большой театр заявил о невозможности увеличить число показов «Щелкунчика»
- Петербург официально стал кулинарной столицей России
- Голикова: Сертификаты на маткапитал получили более 373 тысяч семей
- Глава МИД Латвии рассказал российским пранкерам о необходимости поддерживать Украину
- Путин утвердил поправки в закон о президентских выборах
- The Hatters и Zivert выступят на культурном форуме в Петербурге
- Фальков назвал новой задачей вузов обеспечение технологического лидерства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru