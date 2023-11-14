Глава МИД Латвии рассказал российским пранкерам о необходимости поддерживать Украину

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили главе латвийского ведомства от имени высокопоставленного африканского чиновника. Запись беседы они опубликовали в своем телеграм-канале.

Кариньш рассказал, что Латвия помогала Киеву в восстановлении, оружием, оказывали гуманитарную помощь.

«Нас это не радует, но мы не видим выбора», - сказал министр.

Главный разработчик сайта Kremlin.ru, IT-эксперт Артем Геллер ранее заявил, что разговоры пранкеров Вована и Лексуса с иностранцами напоминают «игры разума». Он допустил, что российские власти оказывают им поддержку.

