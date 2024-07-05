«Выглядит дешево»: Стилист сравнил красные дорожки со звездами в России и на Западе

Российские звезды подражают западным на красных дорожках, но делают это неумело и дешево, заявил звездный стилист Александр Белов в пресс-центре НСН.

«Наши многие звезды пытаются подражать западным звездам и надевать аналогичный наряд, у них это слабо получается. Они как будто видят эпатажную суть наряда, но не видят продуманного образа остального антуража. Получается, что часто это выглядит довольно дешево. Думаю, нашим артистам не помешало бы развить свою культуру в сфере, в том числе, одежды, внешнего вида, стилистики, чтобы они понимали, как складывается впечатление об артисте: не только по голосу, но и визуальное», - рассказал он.

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